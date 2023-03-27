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Події

«Бавовна» у Маріуполі: вибухнула автівка одного з командирів окупантів

11:35 27 березня 2023
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У понеділок, 27 березня, в Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

«Маріупольський спротив завдав удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом», — розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Своєю чергою, окупанти так званої «днр» заявили, що у Маріуполі скоєно замах на начальника «поліції» москвіна. Стверджується, що він живий.

«Сьогодні в Маріуполі скоєно замах на мого друга Міхо — начальника поліції москвіна, він живий. Розмовляв із ним, він отримав легку контузію», — заявив терорист едуард басурін.


Також повідомляється, що у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Мелітополі підірвали машину місцевого колаборанта Сергія Сковирка, який працює в поліції окупантів.

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