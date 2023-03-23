Перейшов на бік окупантів і поплатився за це: у Мелітополі підірвали «поліцейського"-зрадника

В окупованому Мелітополі періодично лунають сильні вибухи, після яких не дораховуються деяких посібників окупантів.

Так, вранці 23 березня у Мелітополі знов чули сильний вибух. Саморобний вибуховий пристрій спрацював в автомобілі місцевого колаборанта, колишнього поліцейського Сергія Сковирка.

Загарбники перекрили вулицю, де стався вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров та місцеві Telegram-канали.

Федоров зазначив, що на вулицю, де пролунав вибух, окупанти зігнали фейкову «поліцію» та вже повідомили про одного потерпілого «поліцейського». Про стан загарбника невідомо, проте мелітопольські окупанти написали, що «поліцейського» госпіталізували.

«Напевно далі в «найкращих» рашистських традиціях перекриють вулицю і будуть шукати «диверсантів», — повідомив мер.

Водночас Telegram-канал «Ріа Мелітополь» пише, що вибух стався в автомобілі місцевого колаборанта Сергія Сковирка, котрий під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю з росіянами. Зрадник у загарбників став так званим «начальником дільничних у поліції».

Зазначимо, що колаборант завжди залишав свій транспортний засіб біля пожежної частини, бо боявся, що рано чи пізно його замінують. Втім, такі заходи «перестрахування» не допомогли зраднику.

Раніше в окупованому Мелітополі партизани ліквідували сім'ю залізничників-зрадників.

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