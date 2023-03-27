Привіт! У мене все добре. А як ви?": на Донеччині загинув український захисник

Іваниця на Чернігівщині попрощалась із героєм Олександром Ковтуном. 24 лютого захисник не вийшов на зв’язок, його накрило вогнем із повітря під час обстрілу позицій. Бійця тяжко поранило. Товариші ще намагалися його врятувати, доправили у шпиталь, але від великої втрати крові він помер. Олександр мріяв про звичайні людські цінності: хотів мати сім’ю, дітей, бо у 32 роки був неодруженим, повідомляє місцеве видання «Трудова слава».

«Після закінчення школи у Прилуках Олександр вивчився на електрогазозварника. За рік служби у лавах строковиків Збройних сил змужнів і подорослішав. Хоча дорослішати його змусило життя ще раніше. Їхня мати, народивши двох дітей-двійнят Сашка і Світлану, через рік овдовіла. За якийсь час вийшла заміж вдруге і після народження Олега через два роки поховала ще одного чоловіка. Олександру тоді було вісім років. Тож рано навчився бути господарем у родині, і з роками його відповідальність за рідних тільки зростала, Після армії працював монтером „Укртелекому“. Згодом Олександр переїхав до Києва, де разом із молодшим братом Олегом працював в автосервісі. Але після ДТП, в якому юнак отримав тяжкі травми, знову вернувся у рідну Іваницю. Зі слів сестри Світлани, через них його не взяли по мобілізації в АТО. Працював у місцевому сільгосппідприємстві».

Проте у липні 2022 року з Центру комплектування та соціальної підтримки знову прийшла повістка. І хоч стан його здоров’я аж ніяк не поліпшився, хлопець став у ряди захисників, потрапив до десантно-штурмової бригади. Воював у Краматорську, згодом під Новомихайлівкою на Донеччині. Ходив у розвідку, мінував території, відпрацьовували мінометним розрахунком по позиціях ворога, які коригувалися з повітря.

«Напередодні страшної біди Саша обізвався: „Привіт! У мене все добре. А як ви?“ Сестра Світлана, як завжди відписалася, що дуже чекають його додому. Особливо малий племінник. Але відповіді так і не отримали».

Нагадаємо, що на Донеччині загинув доброволець із Нової Зеландії, який врятував сина відомого музиканта.

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