«Найкраща робота, яка в мене коли-небудь була»: загинув доброволець із Нової Зеландії, який врятував сина відомого музиканта

Під Бахмутом, де тривають запеклі бої, загинув 38-річний боєць Інтернаціонального батальйону, доброволець із Нової Зеландії Кейн Те Тай (позивний «Черепаха»). Буквально кілька днів тому «ФАКТИ» розповідали про порятунок пораненого в спину українського воїна Олексія Гордєєва, сина ексдиректора культового російського рок-гурту «Король и Шут» і музиканта харківських «Разных людей». Олексій, який через важке поранення не міг пересуватися, 42 доби майже без їжі та води провів у підвалі одного з будинків у селі під Бахмутом серед тіл загиблих товаришів. Саме Кейн Те Тай був тим самим новозеландцем, хто виявив українського солдата в підвалі.

Ось як сам «Черепаха» описував момент порятунку Олексія Гордєєва на своїй сторінці у Facebook:

«Кілька днів тому ми вдарили по російській позиції і після швидкого штурму і бою почали зачищати підвал. «Я українець!» — несподівано сказав чийсь голос з-під сходів. Я сказав своїм хлопцям, щоб вони не кидали гранати і відправив уперед одного з українців, щоб він міг поговорити. Ми були налаштовані скептично, очікуючи пастки, але я просунувся вперед, знайшов його, обшукав і повернув догори обличчям. Коли його очі зустрілися з моїми, він сказав: «Нова Зеландія! Нова Зеландія!» Я подивився вниз і впізнав його. Це був мій друг, якого, як я думав, убили росіяни, які увірвалися в його будинок. Він тяжко голодував два місяці і був змушений пити антифриз. Він не був схожий на людину, яку я знав ще два місяці тому.

Це було найкраще, що трапилося зі мною в цій Богом забутій війні. Мати можливість врятувати своїх друзів — це те, що майже ніколи не буває. Але я вдячний і відчуваю себе благословенним, що ми можемо витягнути його з цієї пекельної діри".

Кейн Те Тай — представник корінного народу маорі, ветеран новозеландської армії, учасник війни в Афганістані. В Україні воював у лавах Інтернаціонального легіону і тренував добровольців у районі Вугледара.

За словами батьків Кейна Те Тая, він вирішив стати військовослужбовцем ще в школі. Прослужив майже десять років, потім став співзасновником благодійної організації з програми ментального здоров'я ветеранів.

Родичі Кейна кажуть, що перед від'їздом в Україну він передчував, що може загинути і сказав, що це може бути поїздка в один кінець.

За три дні до загибелі Черепаха поміняв фотографію на своїй сторінці у Facebook і підписав її: «Східна Україна — березень 2023 року. Найкраща робота, яка у мене коли-небудь була».

Раніше «ФАКТИ» писали про українську військову з позивним Мурка, яка загинула під Бахмутом на очах свого чоловіка, який воював разом із нею.

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