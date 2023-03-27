Вимагав заплатити за світло: орендаторка вбила власника житла, стиснувши йому статевий орган

Під час війни багатьох українців турбують майбутні «вбивчі» тарифи на комунальні послуги. Але в деяких країнах, виявляється, саме згадування про них приводить до смерті.

Один з подібних випадків відбувся у Нігерії, пише ТСН з посилання на ghanaweb.

Там орендаторка вбила власника житла. Жінка схопила чоловіка за статевий орган і тягала його за собою, доки той не знепритомнів, а згодом і помер.

Виявляється, причиною стала «безвинна» вимога хазяїна квартири заплатити за електроенергію.

В поліції штату повідомили, що жінку затримали на вимогу брата убитого, який саме і розповів, від чого помер власник житла.

Під час допиту підозрювана не стала нічого заперечувати, лише пояснила свою версію інциденту: в квартирі, яку вона орендувала, не було води, і вона поставила умову: доки не з'явиться водопостачання, вона не буде оплачувати ніяких рахунків, у том числі і за електроенергію.

З кожним новим місяцем вода так і не з'являлася, а домовласник наполягав на оплаті. Все це в результаті і призвело до сумного фіналу події.

Наразі слідство у цій справі триває.

Нагадаємо, що невдовзі в Україні закінчиться опалювальний період й отримувачам субсидії на оплату послуг ЖКГ будуть їх перераховувати вже на наступний, неопалювальний період. При цьому субсидіантів, які мають борги, можуть позбавити виплат. Тому комунальники нагадують, що борги потрібно погашати.

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