Приклад того, як влаштована «глибинна Україна»: журналіст про умовний вирок підліткам, які зґвалтували школярку на Закарпатті

Після суспільного резонансу, який викликала інформація про умовний вирок неповнолітнім ґвалтівникам із села Верхні Ворота Мукачівського району Закарпатської області, які поглумилися над 14-річною школяркою прокуратура готує апеляцію. Журналіст Юрій Романенко в блозі на Facebook аналізує причини шокуючого злочину та покарання за нього.

«Ґвалтівники з Воловця як дзеркало «глибинної України»

Щодо цих ґвалтівників із Воловця. Справа тягнеться з середини вересня 2021 року. Двоє з трьох ґвалтівників є братами, причому близнюками.

Спочатку ґвалтівникам інкримінували статтю 152 частина 3, а за фактом дали 153 частина 3. За те, що можна силою затягнути дівчинку до льоху, бити, зґвалтувати, включно з руками, зняти все на телефон і опублікувати в шкільному пабліку сім'ї ґвалтівників заплатили аж 60 тис. гривень.

Ця справа — яскравий приклад того, як влаштована «глибинна Україна». Кругова порука скрізь. Міністерству освіти варто звільнити вчителів, які підписали цю ганьбу, давши позитивні характеристики ґвалтівникам. Як такі вчителі можуть навчати? Кого? Чому? Як можна в одній школі викладати ґвалтівникам і жертві та виправдовувати в очах дітей насильство? Це просто не вкладається в голові. Написали тому, що мати одного з ґвалтівників секретар ради ОТГ? Чи тому, що родич працює в Київській прокуратурі? Чи тому, що батько близнюків мав стосунок до лісозаготівель?

Про суддю я навіть не кажу. Щодо неї має бути проведено розслідування. Це ж стосується і прокурорів. Там усе кодло потрібно розганяти і саджати. Не за таку Україну вмирають солдати під Бахмутом. Така Україна має згоріти разом із цими безпринципними моральними виродками. У новій Україні вчителі повинні вчити головного — що таке добре і що таке погано. Вже якщо батьки не здатні навчити.

А 60 тис. гривень — це вартість усього цього кодла на Закарпатті. Де одні нездатні вчити, інші карати, треті судити, четверті керувати, а всі разом це основа тієї прогнилої наскрізь державної системи. Щадити цих виродків не потрібно. Наших дітей вони ніколи не пощадять. Ба більше, звільнення цих виродків від покарання потім приводить їх у крісла суддів, прокурорів і сбушників. І несправедливість відтворюється знову і знову.

Саме ці люди і є шанс для русского мира підняти голову. Вони його опора, причому опора здатна легко прочитати патріотичний віршик у вишиваночці. Двоїстість — їхня суть. І такими ж лукавими вони ростять своїх дітей. Просто ганьба".

Фото з сайту unian.net

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