«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

У жовтні минулого року ГУР МО здійснило примусове відчуження квартир. До цього часу в Міноборони не пояснили, які саме «державні потреби» воно мало задовольнити. Тож 24 березня делегація від мешканців житлового комплексу сама спробувала нанести візит до офісу розвідників.



Як пишуть «Українські новини», десяток мешканців разом із журналістами 5-го каналу та ICTV хотіли отримати він ГУР відповідь лише на одне запитання: хто і навіщо привласнив житло десятків сімей?

«Працівниками ГУР, за погодженням з працівниками ДБР, було примусово відчужено майно, а також планується реквізувати майно, а саме квартири, що належать замовнику будівництва Мартинову Андрію Миколайовичу та ТОВ „Софія Клаб“. Серед власників квартир є сім’ї з дітьми, люди похилого віку, інваліди. Нас несправедливо залишають без житла, яке ми придбали за власні кошти! На даний час всі квартири переоформлені на ГУР», — йшлося у принесеному ними листі з півсотнею підписів.

Під приводом того, що будинок ГУР МО є режимним об’єктом, та ще й в умовах воєнного стану, безпосередньо зустрітися з Кирилом Будановим людям, обездомленим його наказом, не вдалося. Передати відкритого листа особисто керівнику української розвідки взявся журналіст Артем Шевченко, однак відповіді на нього до цього часу нема.

«Жодний представник ГУР не вийшов та не повідомив, нам, громадянам України, про шляхи розв'язання проблеми, що склалась, — кажуть стривожені мешканці. — Отже, нам залишається лише напряму звертатися до ЗМІ та президента з проханням врятувати наші домівки від незаконних зазіхань чиновників Міністерства оборони України».

Раніше ФАКТИ повідомили про скандал навколо ЖК «Голосіївська долина». Київська міська прокуратура відзвітувалась, що повернула у власність Києва 7,7 гектара землі, тим самим залишивши півтори тисячі родин без житла.

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