Грошове дерево починає в’янути і втрачати листя: що потрібно негайно робити

В народі крассулу (грошове дерево), особливо квітучу, вважається символом багатства та процвітання.

Цю рослину ще називають товстянкою. Сукулент не вимагає особливого догляду, за що його люблять квітникарі.

Але часом грошове дерево в'яне й втрачає листя. Це буває, якщо йому не вистачає вологи. Крассулу слід регулярно поливати. Коли у ґрунті не залишається вологи, листочки не тримаються й опадають.

Пряме сонячне проміння теж може зіпсувати зовнішній вигляд кімнатної рослини. Спочатку на листі з'являються світлі цятки. Але вже за короткий час рослина починає «рідшати».

Надлишок солей та мінералів також може призвести до того, що грошове дерево почне скидати листя. Тому не варто перестаратися з добривами.

Надмірний полив товстянка також не оцінить. Вона почне «плакати», тобто на поверхні листя з'являться краплі води.

Є народні прикмети з приводу зовнішнього вигляду крассули.

Чим пишніша рослина, тим більше фінансового успіху буде у господарів. Особливу силу має подароване грошове дерево.

Якщо починаються проблеми з зовнішнім виглядом рослини, це поганий знак. Почало опадати листя — до неприємностей й скандалів.

З'явився сріблястий відтінок на зелені — готуйтеся до фінансових проблем.

Вода виступає на поверхні стебла чи листя — до початку «чорної смуги» у житті.

За феншуєм, товстянку радять ставити на південному сході (у фінансовому секторі) у гарному горщику. В ідеалі він має бути золотого чи зеленого кольору. А щоб збільшити потік грошової енергії, рослину слід розташувати недалеко від комп'ютера, ноутбука чи телевізора.

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