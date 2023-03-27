«Залізничний вокзал бачить тільки справжні емоції людей»: українська співачка презентувала потужний трек

Українські артисти продовжують працювати, втілюючи у творчості емоції та переживання року великої війни. Співачка Уляна Ройс презентує новий трек та відео «Вдома». Ця робота стала третім синглом, який завершує музичну трилогію, написаною Уляною під час війни.

- Це не перша війна в моєму житті. У 2014 році нам з сім’єю вже довелось зіштовхнутись з цим словом, від якого застигає кров в жилах, — розповіла «ФАКТАМ» співачка. — Маріуполь, 27 серпня 2014, мені 12 років, 03:00 ночі, очі рідних, вагітна мама на 8 місяці, дорога у невідомість, спляча на колінах сестра — так я запам’ятала той день, який ніколи не забути.

Київ, 24 лютого 2022, мені 19, 04:00 ночі, очі рідних, повтор кадрів. В цей раз далеко їхати вже довелось мені. Зі своїми молодшими сестрою, братом та мамою ми виїхали на Закарпаття, а згодом у Польщу. В такі моменти хочеться, щоб діти менш за все бачили жахи війни. Але вони, як ніхто інший, зчитують емоції і все чудово розуміють. По дорозі мій молодший брат сказав таку фразу: «Уляна, уявляєш, мені 8 років і все моє життя триває війна». Від цих слів стало невимовно боляче. В середині щось обірвалось і мені захотілось вселити у брата надію на те, що мирне життя повернеться до нас, і всі діти та люди зможуть жити у вільній країні без страху.

В цю трилогію співачка вмістила всі свої переживання та емоції, які пов’язані з початком війни, а також особисту історію складного розставання, яке йшло паралельно з усіма подіями в Україні.

Тому робота пронизана ніжними спогадами мирного життя та надією.

- Надією, що люди зможуть повернутись додому, обійняти близьких, побачити очі рідних людей не через екран телефону, згадати такі теплі моменти прогулянок по улюбленому місту під мирним небом. Трек несе у собі розуміння, що неможливо повернути людей, які віддали своє життя у цій війні, — додала Уляна.

Пісню «Вдома» артистка підкріпила пронизливим відео, яке вони разом зі своєю командою відзняли на території залізничного вокзалу у Києві. Саме 24 лютого 2022 року у цьому місці зібрались сотні тисяч українців, аби виїхати подалі від війни, проте з часом більшість знову повернулися до рідного краю. Для артистки вокзал — це об’єднання родини, місце, де завжди проводжають і — що найголовніше — завжди зустрічають найближчих.

Нагадаємо, що вінтажний піджак Бориса Джонсона помітили на українській співачці Уляні Ройс: «Надихнув на створення пісні».

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram