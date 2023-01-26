«Повернись живим»: гурт «БЕЗ Обмежень» розчулив емоційним кліпом

Український рок-гурт «БЕЗ Обмежень», солістом якого є Сергій Танчинець, розчулив прихильників новою роботу. Кліп і пісню «Поверинись живим» музиканти присвятили нашим захисникам, які мужньо боронять Україну від російських окупантів.

Режисером щемливого відео виступив Владислав Разіховський, з який традиційно співпрацює гурт. У кліпі показали справжні емоції наших воїнів та бажання усіх українців — аби закінчилася скоріше війна і всі захисники живим повернулися до дому.

«Знімаючи кліп на цю пісню, на екрані ми транслювали відео зі, здебільшого, позитивними емоціями військових людей. Нам дуже хотілось показати не лише війну, яку ми з вами і так бачимо щоденно: довкола себе або з новин. Хотілось бачити військових із простими, щирими емоціями: радість від зустрічі з близькими людьми чи обійми з побратимами. Ми показали світлі емоції — власне, ті емоції, за які Україна і веде свою визвольну боротьбу», — прокоментував Сергій Танчинець.

Раніше співачка ONUKA випустила кліп «Душа Народу», в якому провела паралелі між Голодомором та сучасною війною.

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