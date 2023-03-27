Не тримайте гроші в кишені, або як терміново покращити своє фінансове становище

З фінансовою енергетикою слід поводитися максимально акуратно, оскільки вона має властивість бути нестабільною. Наприклад, краще уникати звички носити гроші в кишені, тому що є велика ймовірність, що ви постійно потребуватимете фінансів.

А якщо ви прислухаєтеся до народних прикмет, перевірених роками, то зможете навіть примножити капітал, пише мережевий ресурс.

Народні прикмети про гроші в кишені

Мало хто знає, що, здавалося б, невинна звичка носити гроші в кишені може обернутися безгрошів'ям і фінансовими неприємностями. Дрібниця носити в кишені не заборонено, а ось купюрам місце у гаманці. Прислухаючись до народних прикмет, є можливість покращити свій фінансовий стан.

Якщо гроші в кишені перебувають там у зім'ятому вигляді, це віщує незаплановані витрати, а також неприємності фінансового характеру. А якщо у вас там ціла жменя м'ятих паперових купюр упереміш з дрібницею, то це говорить про те, що ви довго страждатимете від безгрошів'я.

Згідно з народною прикметою, зім'яті купюри символізують борги та бідність. Якщо ви не цінуєте те, що самі заробили, навряд чи вам судилося дізнатися, що таке фінансове благополуччя.

Якщо ж ви на успіх носите з собою в кишені намовлені монети, то в неї не можна класти інші купюри, інакше ви дуже швидко зіткнетеся з фінансовими неприємностями.

Які прикмети допоможуть залучити гроші

Існує також багато цікавих прикмет, які дозволять покращити своє фінансове становище.

Не можна витрачати зарплату того ж дня, коли ви її отримали. Згідно з прикметою, треба щоб вона хоча б одну добу «переночувала» вдома.

Щоб не залишитися без грошей, не варто хвалитися тією річчю, яку ви щойно купили, навіть якщо ви давно мріяли про таке придбання.

При розрахунку на касі чи магазині важливо класти купюри на прилавок. Здачу теж краще брати в такий спосіб. Багато в чому ця прикмета пов'язана з тим, що гроші з легкістю «чіпляють» чужу енергетику, і в результаті ви можете без особливих зусиль перейняти чужі проблеми.

Якщо виявили в кишені дірку, то її треба якнайшвидше залатати, інакше гроші будуть від вас вислизати.

Чим багатша на вас прикраса, тим більша ймовірність, що ви залучите до себе фінансовий успіх. Грошам подобається достаток, але при цьому важливо не давати нікому приміряти свої аксесуари.

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