На тижні, який розпочався сьогодні, 27 березня і триватиме до 2 квітня 2023 року, не очікується важливих астрологічних подій, здатних зробити цей період несприятливим. Хоча з'єднання Меркурія з Юпітером внесе певний дисбаланс та відсутність стабільності у фінансовій сфері. Дуже багато залежатиме від першого дня: якщо він пройде вдало, то в наступні дні нічого поганого статися не повинно.

Чого слід чекати представникам різних знаків зодіаку і як краще поводитися з грошима цього тижня, розповідають експерти на сайті гороскопів hindustantimes.com.

Овен

У Овнів тиждень пройде неспокійно, але жодних негативних наслідків від подій чекати не варто. У фінансовій сфері все буде стабільним. На вас чекають часті поїздки, зустрічі, переговори, встановлення ділових зв'язків та відновлення старих контактів. Намагайтесь не перевтомлюватись і уникати людей з негативною енергетикою.

Телець

Тельцям можна порадити уникнути імпульсивності, бути обережнішими у спілкуванні з малознайомими людьми, і з більшою обачністю керувати своїми фінансами. Цього тижня у вашій життя можуть відбутися великі зміни, але наскільки вони будуть для вас сприятливими, залежить виключно від вашого вміння контролювати ситуацію.

Близнюки

Близнюкам цей тиждень принесе багато дрібних проблем і негараздів, які не становлять великої небезпеки, але можуть вибити вас з колії. Вміння тримати собі в руках у будь-якій ситуації допоможе зберегти баланс. Будьте обережні з фінансами, не носите із собою великої суми грошей — є можливість стати жертвою злодіїв чи шахраїв.

Рак

Ракам цієї тижня доведеться багато працювати, щоб підтримувати свій матеріальний рівень. Доходами, на які ви розраховували, доведеться закривати несподівано виниклі фінансові «дірки» в бюджеті. Це може призвести до великої втоми та втрати енергії, тому не забувайте про відпочинок та не втрачайте оптимістичного настрою.

Лев

У представників цього знаку очікуються добрі фінансові перспективи. Ви можете знайти нову високооплачувану роботу або відкрити нові джерела прибутку. Все це підніме вам настрій та підвищить вашу працездатність, але перевантажувати собі не варто. Потрібно знаходити годину для відпочинку та спілкування з близькими — вони потребують вашої підтримки.

Діва

Несподівані події у життя Дів можуть призвести до непередбачених витрат, але не варто переживати з цього приводу. Нарешті ви опинитеся у виграші, і швидко зможете налужити втрачене. Неприємності можуть чатувати там, де ви їх найменше чекаєте, будьте уважними при спілкуванні з малознайомими людьми.

Терези

Постійні коливання Терезів можуть призвести до того, що цього разу вам доведеться робити вибір між можливістю заробити гроші та відмовою від привабливої пропозиції. Як не дивно, зараз вам більше підійде друге. Правильне рішення допоможе уникнути великих проблем у майбутньому.

Скорпіон

Скорпіони зараз мають сприятливий час для навчання, підвищення своєї кваліфікації чи освоєння нових технологій. Все нове та перспективне дасть вам можливість набути фінансової стабільності та покращити своє матеріальне становище. Але ухвалюючи важливі рішення, все потрібно добре обмірковувати та зважувати, щоб не наробити помилок.

Стрілець

Цього тижня особливо пощастило Стрільцям, професійна діяльність яких пов'язана з творчістю. Вам вдасться заробити велику суму грошей та зробити перспективне вкладення. Але намагайтеся ні з ким не ділитися своїми планами і не прислухатися до порад інших людей, щоби не спугнути успіх.

Козеріг

Для Козерогів тиждень може складатися невдало. Ви будете заробляти багато грошей, але ще більше доведеться витрачати на різні непередбачені витрати. Щоб зберегти сили, відновити енергетику і якнайшвидше вийти з цього замкнутого колу, краще взяти відпустку і вирушити кудись у подорож.

Водолій

Водоліям не варто чекати великих доходів цієї тижня, але в цілому ваш фінансовий стан залишатиметься стабільним. Ви легко адаптуєтеся до різних ситуацій, тому переживете цей період без особливих проблем, тим більше вже до кінця тижня ситуація для вас обіцяє змінитись на краще.

Рібі

Рибам цієї тижня слід виявити обережність і в жодному разі не вступати у конфлікти. Це дуже важливо для ваших майбутніх фінансових успіхів та зміцнення свого авторитету у професійній сфері. Намагайтесь зараз економно витрачати гроші і не робити великих покупок — вони можуть виявитися невдалими.

Зверніть увагу також на грошовий календар на кожен день квітня 2023 року, складений з урахуванням пророцтв від послідовників слоноголового бога удачі та мудрості в індуїзмі Ганеші.

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