Можете сміятися, але це працює: заговори на нову банківську картку для залучення грошей

Перед тим, як покласти у гаманець нову банківську картку, її необхідно зарядити фінансовою енергією. Тоді й картка, і сам гаманець будуть залучати багатство.

Існує 4 ефективні способи зробити свою карту такою, на якій ніколи не будуть переводитись гроші.

Картка від боргів

Простий ритуал допоможе захистити платіжний засіб від боргів та інших небажаних фінансових зобов'язань. Відразу після отримання картки прочитайте наступні слова:«Картку в руках тримаю, нікому не покажу. Мої гроші крізь пальці не течуть, фінансовий стан процвітає. Скільки витрачаю, стільки ж прибавляю. На два доходи кожного дня множу».

Щоб це подіяло, після проголошення не чіпайте карту добу. Не витрачайте з неї гроші, небажано переказувати на рахунок.

Залучення та множення грошей

Магічний ритуал проводиться вдома одразу після відвідин банку. Візьміть карту в руки та скажіть такі фрази: «Гроші як Місяць, прибувають, без сліду не зникають. Що витрачу, те й поверну, ще більше покладу. Кожна операція мені удачу принесе, мій рахунок кожного дня зростає».

Наступний крок — перевести на нову банківську картку певну суму, але важливо, щоб вона була непарною. Бажано, щоб у цифровій комбінації була цифра «7» — вона є символом удачі та процвітання. Ці гроші не можна витрачати кілька годин. В ідеалі протримати їх на рахунку добу.

Залучення фінансів на нову банківську картку

Платіжний засіб можна заговорити на багатство та процвітання, прочитавши над ним такі слова:«Гроші на рахунку прибувають, проблем в мене немає. Нову картку отримую, доходи свої множу».

Ефективний спосіб «зарядити» картку грошовою енергією. Але щоб її не витратити, не передавайте картку третім особам. Завжди носить її з собою та розраховуйтеся самі.

На зростаючий Місяць для залучення грошей

Простий та ефективний обряд для залучення фінансового добробуту. Увечері дістаньте картку, візьміть її до рук і прочитайте фразу:«Картку нову на руки отримую, господинею себе призначаю. Гроші до мене йдуть. На непотрібне не витрачаються, кожного дня мене збагачують, від бідності захищають».

Після цього картку необхідно покласти на підвіконня та залишити на ніч. Вранці забрати її, покласти у гаманець та носити з собою. Таку картку не варто передавати третім особам.

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