Принц Гаррі несподівано з’явився в Лондоні: названо причину

Принц Гаррі несподівано з'явився в Лондоні біля будівлі Високого суду. Про візит молодшого сина короля Чарльза III нічого не було відомо, тому його прибуття до британської столиці стало однією з головних новин.

Як повідомляє Reuters, герцог Сассекський вирішив підтримати інших знаменитостей у їхньому позові до газети The Daily Mail і компанії Associated Newspapers (ANL), якій належить це популярне видання. Разом із Гаррі позов подали сер Елтон Джон, акторки Елізабет Герлі та Сейді Фрост, а також ще кілька людей.

Вони стверджують, що репортери газети зі схвалення начальства впродовж низки останніх років таємно прослуховували телефонні розмови і вели стеження за знаменитостями. Робилося це з метою збору інформації про особисте життя. Потім усе це публікували, але при цьому справжні джерела не називали. Використовувалася стандартна фраза про те, що відомості надали інсайдери.

Принц Гаррі підкреслює, що дії The Daily Mail породили «атмосферу параної та підозр». Після чергових публікацій про нього і його сім'ю герцог Сассекський починав підозрювати своїх друзів і навіть звинувачував деяких із них. Це призвело до розриву дружніх стосунків. Крім того, видання регулярно публікувало неправдиву інформацію або дані суто особистого характеру. І це завдавало болю не тільки Гаррі, а й його близьким.

Схожі звинувачення на адресу видання висловлюють й інші позивачі. Вони також були присутні 27 березня в суді. Елтон Джон прибув одним із перших. За ним з'явився Гаррі, потім Елізабет Герлі. Останньою приїхала Сейді Фрост.

Адвокати ANL категорично заперечують звинувачення. Вони заявили, що мають намір домагатися відхилення позову.

Поки проходять попередні слухання. Суддя не буде заслуховувати ні позивачів, ні відповідачів. Говорять тільки адвокати. Імовірно, це триватиме чотири дні. Потім суддя має ухвалити рішення щодо позову — або він буде прийнятий до розгляду, або відхилений.

Представник принца Гаррі зазначив, що герцог Сассекський має намір залишатися в Лондоні до завершення попередніх слухань. Це вже не перший позов, який він і його дружина Меган Маркл подали проти британських газет.

Нагадаємо, що раніше принц Гаррі звинувачував таблоїди в тому, що в Меган стався викидень — її довели до стресу.

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