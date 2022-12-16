Довели до стресу: принц Гаррі звинувачує таблоїди в тому, що у Меган стався викидень

У 2020 році у герцогині Меган стався викидень. Тепер принц Гаррі висловлюється з приводу цього удару — і висуває звинувачення.

15 грудня вийшли чергові три серії документального серіалу Netflix «Гаррі та Меган». У ньому принц та герцогиня також згадують про дитину, яку вони втратили у 2020 р. Викидень стався того тижня, коли Сассекси переїхали до свого нового будинку в Санта-Барбарі. Подруга Ебігейл Спенсер згадує, як переїхала до них, коли Меган раптом сказала їй, що їй дуже боляче. Вона тримала Арчі й просто впала на підлогу, повідомляє видання page six.

«Я була вагітна, я не висипалася, — описує події Меган. — Першого ж ранку, коли ми прокинулися в нашому новому будинку, у мене стався викидень».

Чоловік Гаррі звинувачує в їх нещасті тодішні обставини, а точніше британський таблоїд «Mail on Sunday». Він має на увазі позов Меган проти газети після того, як в газеті були надруковані її приватні листи.

Звичайно, зі стовідсотковою впевненістю встановити зв'язок неможливо, додає Гаррі. Однак, на думку принца, стрес, якого зазнала Меган через те, як до неї ставилися таблоїди, призвів до викидня. Герцогиня оприлюднила свій досвід через кілька місяців у гостьовій статті в «Нью-Йорк Таймс» і заохотила інших розповідати про подібні випадки.

У багатосерійному документальному фільмі Гаррі та Меган розповідають свою історію з власної точки зору, а не лише різко протиставляючи її британським ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали «Меган Маркл та принц Гаррі забрехалися: що не так з трейлерами документального фільму про „правдиву історію“ Сассексів».

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