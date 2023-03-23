Добазікався: принц Гаррі ризикує втратити американську візу

У принца Гаррі можуть виникнути великі неприємності після його одкровень. Як уже повідомляли «ФАКТИ», молодший син короля Чарльза III зізнався у своїх мемуарах «Запасний», а також у кількох інтерв'ю, які він дав, рекламуючи книгу, що вживав наркотики. Причому йдеться не тільки про марихуану, а й про кокаїн, важкі наркотики та галюциногени.

І ось після всіх цих зізнань багато хто з американців запитує: а як же тоді герцог Сассекський отримав візу, яка дала йому право на в'їзд до США та проживання в країні?

Ось що розповіла сайту Page Six колишня федеральна прокурорка Неама Рахмані:

«У заявці на отримання візи є спеціальний пункт про наркотики. І якщо прохач повідомляє, що він (або вона) вживав наркотики раніше або робить це зараз, це завжди є підставою для відмови у візі. У випадку з принцом Гаррі можливі два варіанти. Перший — він повідомив правду, проте чиновники у Вашингтоні вирішили зробити для нього виняток та заплющили очі. І це дуже погано, бо правила єдині для всіх. Другий варіант — Гаррі збрехав. Він приховав від американської влади важливу інформацію про себе. А це пряма підстава для анулювання візи та його депортації» .

Рахмані вважає, що перший варіант також є підставою для перегляду рішення про видачу візи. Покарання мають понести ті, хто заплющив очі на пристрасть принца до наркотиків. А сам герцог Сассекський просто позбудеться візи.

Низка американських громадських організацій вже зажадала від влади оприлюднення документів, які принц Гаррі подав для отримання візи. Держдепартамент США та інші федеральні відомства, які мають цю інформацію, поки що мовчать.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та принц Гаррі отримали офіційне запрошення на коронацію Чарльза III.

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