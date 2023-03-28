За порушення норм суспільної моралі буде відповідальність: Смирнов про експлуатацію патріотичної тематики

Останнім часом у суспільстві викликає неабияке обурення експлуатація військово-патріотичної тематики в комерційних цілях. Це створює запеклі баталії у соцмережах. Тож перешкодити такому комерційному використанню подій, під час яких загинули люди, а також унеможливити випадки використання інших чутливих назв, образів та знаків, пов’язаних з опором російській військовій агресії, вирішили на законодавчому рівні. Про це розповів заступник керівника ОП Андрій Смирнов.

«Декілька слів про ситуацію з реєстрацією торговельних марок або розміщення комерційної реклами, в якій використовується тематика ЗСУ, оборони країни та інші знакові символи, які стосуються відбиття російської агресії. Реально, обуренню немає меж, коли читаєш про пропозицію епіляції на фоні наших військових та під гаслами допомоги ЗСУ або коли зустрічаєш різні напої, в тому числі алкогольні, в найменуванні яких використовуються назви міст України, історія яких сповнена не тільки героїзмом, а й трагедією», — наголосив Смирнов.

За його словами, реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.

«Законодавство забороняє розміщувати рекламу, що може завдати шкоди особам, державі чи суспільству. Так само правова охорона торговельній марці надається у випадку, якщо ця торговельна марка не суперечить публічному порядку або загальновизнаним принципам моралі», — пояснив урядовець.

Отже, 27 березня було проведено робочу зустріч з двома державними регуляторами — Держпродспоживслужбою та Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій. Під час цієї зустрічі учасники домовилися про миттєвий запуск «гарячих ліній» в обох структурах, включаючи територіальні органи для оперативного реагування на подібні випадки.

«Паралельно, запустили процес підготовки законодавчих змін, які зробили б процес превентивного реагування держави на подібні випадки недоброчесної діяльності, що порушують норми суспільної моралі, швидким і зрозумілим, а відповідальність за порушення більш відчутною», — додав Андрій Смирнов.

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