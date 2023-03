«Всі держави виступають за його створення»: Смирнов про механізм роботи Спецтрибуналу по злочинах рф в Україні

Минулого тижня у Страсбурзі відбулася Друга зустріч Core Group (Коаліції) з питання створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. У ній взяли участь представники 33 держав-учасниць Core Group, а також представники Європейської служби зовнішньої діяльності, Європейської Комісії та Ради Європи. Про це повідомив заступник керівника ОП Андрій Смирнов. За його словами, багато цікавого тимчасово залишається за дверима, проте про деякі ключові моменти він розповів.

«Питання створення Спеціального трибуналу залишається на порядку денному міжнародної спільноти, і міжнародні партнери не заперечують доцільність створення Спеціального трибуналу. Всі держави виступають за його створення, питання лише в моделі, яка дозволить створити належну легітимність його роботи», — наголосив Андрій Смирнов.

Він додав, що Україна представила питання створення і початку функціонування Міжнародного центру з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (International Centre for the Crime of Aggression against Ukraine (ICPA)), а також представила інформацію щодо того як зацікавлені держави та міжнародні організації можуть долучитися до роботи Центру.

«Обговорено питання залучення до роботи Core Group країн Global South (країни Латинської Америки, Африки, Азії і Океанії). Окремі діючі члени Координаційної групи взялися за адвокатування включення до групи окремих країн цих регіонів. Основною метою роботи Core Group має стати напрацювання широкої політичної підтримки в моделі створення трибуналу та забезпечення його „міжнародності“», — продовжив заступник керівника ОП.

Він зауважив, що продовжується обговорення питання різних моделей заснування і роботи Спецтрибуналу та забезпечення виконання його рішень, питання імунітетів в очільників країни-агресора.

Смирнов також наголосив, що ордери, видані Міжнародним кримінальним судом в межах функціонального мандату МКС ніяким чином не знижують актуальність питання створення механізму покарання за злочин агресії росії проти України.

Наступна зустріч у подібному форматі відбудеться в травні.

