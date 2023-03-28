Наказав зняти лопаті з гелікоптерів для української розвідки: експрезиденту «Мотор Січі» повідомлено про нову підозру

Експрезиденту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву, який підозрюється в роботі на ворога, повідомлено про нову підозру — у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора.



Як овідомляє СБУ, у квітні 2022 року Богуслаєв отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Однак високопосадовець навмисно заблокував виконання цього держзамовлення.

Для цього Богуслаєв наказав підлеглим розібрати гелікоптер на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження керівника, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми гвинтокрила, які відповідають за роботу несучого гвинта.

За даним фактом експрезиденту АТ «Мотор Січ» додатково повідомлено про підозру у перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Крім підозри у держзраді Богуслаєва також звинувачують у пособництві «днр».

Фото СБУ

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