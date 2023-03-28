37.81 / 37.74 40.45 / 41.28
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Наказав зняти лопаті з гелікоптерів для української розвідки: експрезиденту «Мотор Січі» повідомлено про нову підозру

11:44 28 березня 2023
Богуслаєв

Експрезиденту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву, який підозрюється в роботі на ворога, повідомлено про нову підозру — у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора.


Як овідомляє СБУ, у квітні 2022 року Богуслаєв отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Однак високопосадовець навмисно заблокував виконання цього держзамовлення.

Для цього Богуслаєв наказав підлеглим розібрати гелікоптер на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження керівника, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми гвинтокрила, які відповідають за роботу несучого гвинта.

За даним фактом експрезиденту АТ «Мотор Січ» додатково повідомлено про підозру у перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Крім підозри у держзраді Богуслаєва також звинувачують у пособництві «днр».

Фото СБУ

401

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ЗСУ

Астролог зробив прогноз, коли і за яким сценарієм закінчиться війна в Україні

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

військовий

Військові будуть отримувати виплати за купівлю житла за новими правилами: рішення Кабміну

Допомога

Частині українців до кінця квітня виплатять разову допомогу у сумі 3400 грн: хто отримає

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту