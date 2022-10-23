Допомагав окупантам захоплювати Україну: у СБУ розповіли, у чому звинувачують голову «Мотор Січі» Богуслаєва (фото)

Затримання у Запоріжжі президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва підтвердили у СБУ. За повідомленням прес-центру силовиків, разом з ним було затримано також начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

Обом оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — «Колабораційна діяльність» (стаття ст. 111−1 Кримінального кодексу) та «Пособництво державі агресору» (стаття 111−2).

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації, наголошують в СБУ.

Так, за матеріалами слідства, посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф, і налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»; КА-52 «Алігатор»; Мі-28Н «Нічний мисливець».

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції ці"посередники" переправляли її до росії.

Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

Заходи з викриття і блокування правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітно, що у 2017 році Шевченківський районний суд Києва з метою забезпечення державних інтересів задовольнив клопотання Служби безпеки України щодо накладення арешту на 41% акцій «Мотор Січі», а перед цим співробітники вже Генеральної прокуратури виявили присвоєння менеджментом «Мотор Січ» (Запоріжжя) 350 мільйонів гривень. У зв'язку з цим у липні 2017 року на заводі пройшли обшуки через витрати.

Варто також зазначити, що «Мотор-Січ» задіяно в українсько-турецькому проєкті з виробництва турецьких важких безпілотників Akıncı, що потужніші за популярні на фронті Bayraktar.

Фото СБУ

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