Це буде найсильніший тиждень для кохання: астрологічний прогноз на 28 березня-2 квітня

Місяць, що зростає, наповнює всі починання силою і перспективністю. З'єднання Венери з Ураном штовхають на пригоди, а в мистецтві, спорті та шоу-бізнесі очікується колосальний зліт, пише вінницька астрологиня Надія Мусієнко.

«Марс у Раку непереможний для тих, хто обороняє свою землю і дає нові сили для захисту своїх територій. Ні п'яді землі він не віддасть ворогові. Весь тиждень все більше і більше зміцнює позиції захисників, а на початку наступного тижня будуть конкретні надходження, мова йде про матеріальну і технічну підтримку. Марс у Раках не схиляє до ризику і до прийняття вольових рішень — він діє обережно і м'яко. Але заповнений планетами Овен не дозволить довго розгойдуватися і підштовхне до активності та підприємливості. Особливо вдало енергії Марса в Раку підходять для тих, чия діяльність пов'язана з будівництвом, ремонтними роботами, сільським господарством, побутовими послугами, сферою громадського харчування, а також у галузях, якими керує охорона та захист материнства, дітей, опікунства і допомога слабким».

З'єднання Меркурій-Юпітер, 28 березня, закладає новий цикл для тих, хто викладає, блогерствує, проповідує, пропагує, або займається тренерською діяльністю і рекламою. Можна закласти програму майбутніх успіхів, відкривши в цей час сайт, рекламну агенцію, спортивну школу, або почавши навчальний курс.

Імовірно, вважає астрологиня, прозвучать важливі авторитетні заяви. Багато — у наказовому порядку. Агресивний і безкомпромісний Меркурій у Овні рубає з плеча, не церемонячись і не підбираючи слів. Новини про перемоги починають наповнювати інформаційний простір. Активізуються політологи і пропагандисти. Частішають ідеологічні та філософські суперечки.

Це буде найсильніший тиждень для кохання. Почуття можуть виникати спонтанно і несподівано, швидко розвиватися. На багатьох чекають сюрпризи від коханих. Любителі розваг, пригод і авантюр зможуть отримати свій адреналін — Венера з'єднується з Ураном.

Сили починають зміцнюватися, підвищується імунітет. Ті, у кого останнім часом «підкачало» здоров'я — підбадьоряться духом і почнуть швидко одужувати. Допоможе зміцнити здоров'я і додасть сил будь-яка рухова активність: спорт, зарядка, ходьба, пробіжки. Оптимістичніший настрій і позитивне мислення, які переважатимуть цього тижня, витягнуть із затяжних депресій і складних психічних станів.

Нагадаємо гороскоп для всіх знаків зодіаку на 28 березня 2023.

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