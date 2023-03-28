«У росії немає жодного шансу»: дипломат назвав умову для перемоги України у війні вже цього року

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до володимира путіна наробив багато галасу. Колишній дипломат Вольфганг Ішингер прокоментував t-online версію про тісний союз між москвою і Пекіном.

«Відбуваються кардинальні зміни у геополітиці, — вважає Вольфганг Ішингер. — На даний момент, однак, це створює більше безладу, ніж порядку, провокує більше нестабільності і суперництва. Але ясно одне: Китай в геополітиці просувається вгору. Перегони в силовому та політичному суперництві за лідерство у світі тривають вже деякий час. На жаль, вони схожі на гру з нульовою сумою: або ми — тобто США — перемагаємо, або Китай перемагає. Будемо сподіватися, що Китай не піддасться російському натиску щодо постачання Кремлю зброї. Довіра до путіна, до речі, не безмежна. Проте виглядає так, що Китай не зацікавлений у повній військовій поразці росії. Але залежна, слабка росія дуже добре вписується в розрахунки Сі Цзіньпіна.

Є різниця, чи підтримувати у військовому плані Україну, яка зазнає нападу, чи росію, яка є агресором. Не забуваймо, що понад 140 держав виступили проти росії в Організації Об'єднаних Націй. Тому навряд чи можна вважати, що Китай може бути захисником глобального Півдня і одночасно постачальником зброї до росії".

Також Вольфганг Ішингер додав, що Україна не може і не програє цю війну, якщо Захід застосує свою реальну силу і просто поставить у глухий кут фальшивого гіганта росію.

«Не слід забувати, що економічна потужність росії менша, ніж у Італії. У росії немає жодного шансу, якщо Захід покаже чіткі межі і буде підтримувати і постачати Україні ще більше і ще швидше. Тоді, можливо, війна закінчиться цього року», — вважає німецький та європейський правник, політик та дипломат, голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки.

Раніше генерал Віктор Муженко в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів про виклики, які постануть перед Україною після перемоги.

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