37.71 / 37.68 40.42 / 40.51
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Як військовому отримати відпустку: алгоритм дій

17:45 28 березня 2023
Відпустка військовим

Українські військові під час воєнного стану можуть отримати відпустку. Крім основної, можна також оформили відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

Зазначається, що військові навіть під час воєнного стану можуть взяти відпустку згідно з Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Захисникам можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожну із зазначених відпусток можна взяти тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Як оформити відпустку за сімейними обставинами

- написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами;

- у подальшому рапорт військового з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу;

- командир військової частини ухвалює рішення про надання відпустки.

Військовим рекомендують подавати рапорт у двох примірниках. В одному повинні бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла документ, які будуть підтверджувати факт звернення.

Як відомо, наприкінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану. Він передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану тривалістю не більш 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як звільнитись з військової служби через проблеми зі здоров’ям.

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військовий

Військові будуть отримувати виплати за купівлю житла за новими правилами: рішення Кабміну

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

ЗСУ

Астролог зробив прогноз, коли і за яким сценарієм закінчиться війна в Україні

Варя Кошова

Гарна і без макіяжу: старша донька Євгена Кошового Варвара зачарувала знімком з ванної кімнати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту