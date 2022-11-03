Українським військовим дозволять йти в оплачувану відпустку під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила надання військовослужбовцям відпусток під час дії військового стану. Відповідний проект закону 330 депутатів підтримали у першому читанні, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Документ передбачає можливість надання військовослужбовцям під час дії військового становища відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж дві доби в один кінець.

Приводом для надання військовослужбовцям відпусток можуть бути сімейні обставини та інші поважні причини.

У другому читанні законопроект планується розглянути найближчим часом.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада також ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік.

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