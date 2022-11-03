39.69 / 40.47 38.59 / 39.54
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українським військовим дозволять йти в оплачувану відпустку під час воєнного стану

17:10 3 листопада 2022
Військовий з рідними

Верховна Рада ухвалила надання військовослужбовцям відпусток під час дії військового стану. Відповідний проект закону 330 депутатів підтримали у першому читанні, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Документ передбачає можливість надання військовослужбовцям під час дії військового становища відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж дві доби в один кінець.

Приводом для надання військовослужбовцям відпусток можуть бути сімейні обставини та інші поважні причини.

У другому читанні законопроект планується розглянути найближчим часом.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада також ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

Ігор Кондратюк

60-річний Ігор Кондратюк вперше розповів, що був одружений двічі

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Херсон

Намагалися зробити з Херсона «пастку» для ЗСУ: експерт розповів про «хитрість» окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту