«Доставляв допомогу на передову»: російські окупанти вбили польського волонтера

27 березня помер у лікарні польський волонтер, який доставляв гуманітарну допомогу в Україну. Марек їздив до нашої країни як волонтер з осені 2022 року. Він дуже серйозно ставився до цих поїздок, займався їх підготовкою, підтримував зв'язок з українською стороною та брав у них активну участь. Він був в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецьку, повідомляє польська організація Іnicjatywa Nehemiasz.

У некролозі йдеться, що Марек надавав великого значення належній підготовці і для себе: брав участь у спеціалізованому тренінгу, організованому американським фондом для волонтерів, які їдуть у прифронтові райони. Крім того, дбав про належне медичне забезпечення для себе і можливих постраждалих.

16 березня під час доставки гуманітарної допомоги за маршрутом Костянтинівка — Часів Яр Марек, його колега та ще 4 цивільних особи потрапили під варварський обстріл росіян. Незважаючи на швидку евакуацію і високий професіоналізм українських медиків, які боролися за його життя, Марек помер в одній з київських клінік.

Один з керівників української благодійної організації, який знав польського волонтера особисто, написав його колегам та друзям з Польщі: «Марек був ЛЮДИНОЮ. Таких дуже мало. Я міцно обіймаю вас і сумую з вами разом».

Наразі невідомо, коли прощатимуться із загиблим волонтером і як почувають себе інші пасажири автівки.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Ті, хто був ворогами в мирному житті, стали плечем до плеча», — волонтер.

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