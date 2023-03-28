«Використаний матеріал»: що кажуть про відставку командувача Східної групи військ рф

Через катастрофічні втрати російських військ під Вугледаром командувача Східного військового округу армії рф генерал-полковника Рустама Мурадова неодноразово критикували. За чутками, російське військове керівництво його звільнило. Про ці поки що непідтверджені чутки повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на кількох російських військових блогерів.

Мурадов був призначений командувачем Східного військового округу 6 жовтня 2022 року, до цього він був заступником командувача Південного військового округу. За останні п’ять місяців генерал очолив серію катастрофічних наступальних операцій в Донецькій області, повідомляє ISW. Мурадов також вважається відповідальним за величезні втрати, яких зазнала росія при спробі захопити Вугледар на Донбасі.

Незважаючи на ці втрати і провал росіян в районі Вугледара, 20 лютого путін все ж присвоїв Мурадову звання верховного генерала.

Звільнення Мурадова тепер може стати визнанням відсутності російських успіхів. Окрім Мурадова, подейкують, що звільнено також командувача Західного військового округу Євгена Нікіфорова. Втім, офіційного підтвердження цих чуток наразі немає.

Раніше повідомлялось про те, що на росії підвищили опального генерала.

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