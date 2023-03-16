Росіяни продовжують атакувати Україну. За добу противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там зазначили, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки.

«На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

«Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, росія продовжує вивозити з України награбоване зерно.

«В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею. Триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, в місті Токмак російська окупаційна так звана влада разом з представниками російської фсб погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян російської федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що, розв'язавши війну проти України, росія підписала собі вирок і приречена на розпад, оскільки не може існувати у своєму нинішньому вигляді.

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