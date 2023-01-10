На росії підвищили опального генерала: навіть Гіркін в шоці

Генерал-полковника Олександра Лапіна призначено начальником Головного штабу Сухопутних військ Збройних сил росії. Ця новина, яку оприлюднили ЗМІ, посилаючись на джерела в Міноборони рф, сколихнула воєнний бомонд агресора та викликала глибоке обурення та нерозуміння. Адже ще у жовтні його звільнили з посади командувача угрупуванням російських військ «Центр».

Так, на думку терориста та воєнного злочинця Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, призначення генерала Лапіна на посаду, м'яко кажучи, — непорозуміння.

На його переконання, наразі не йдеться про командні якості Лапіна (якщо вони взагалі є), справа в тому, що саме під його командуванням війська рф зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши в результаті майже 10 міст і «перегрупуючись» з Харківської області.

«Підвищувати таке — це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва МО рф», — наголосив у своєму Telegram Гіркін-Стрєлков.

Нагадаємо, що влітку 2022 року Лапін отримав похвалу від Міноборони рф за захоплення Лисичанська, а раніше керував російськими військовими в Сирії. Хоч його й хвалили за «героїчне захоплення» Лисичанська, проте за «здачу» міста Лиман активно критикували свої ж. Власне, посприяла втраті репутації генералом нищівна критика Рамзана Кадирова, який закликав Лапіна «змивати кров».

Нагадаємо, що ексбоєць UFC помер за загадкових обставин, як кажуть він потрапив у немилість до кадирова.

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram