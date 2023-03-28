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Суспільство та люди

Гроші надійдуть до кінця квітня: в Кабміні нагадали, хто може отримати допомогу від міжнародних фондів

19:50 28 березня 2023
Грошова допомога

До кінця квітня частина українців, які проживають на звільнених територіях, отримають грошову допомогу від двох міжнародних організацій. Про це нагадали в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«На разову фінансову допомогу у розмірі 1200 гривень від Червоного Хреста і 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції (МОМ) може розраховувати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту деокупації», — йдеться у повідомленні.

При цьому віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук запевнила, що гроші обов'язково надійдуть до кінця квітня всім, «незалежно від віку і статі».

Для отримання допомоги мешканцям деокупованих територій слід звертатися до органів місцевого самоврядування чи призначених військових адміністрацій, де формують списки громадян.

Також зазначається, що станом на 23 березня 2023 року допомогу готівкою у розмірі 1200 грн від Червоного Хреста отримали понад 155 тис. громадян на деокупованих територіях Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей. Крім того, за фінансової підтримки МОМ виплачено по 2200 грн допомоги на місяць більш ніж 39 тисячам осіб на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини.

Як писали «ФАКТИ», частині пенсіонерів виплатять одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження.

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