Частині українців до кінця квітня виплатять разову допомогу у сумі 3400 грн: хто отримає

В Україні, де деякі українці зможуть отримати допомогу від Норвегії, у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що до кінця квітня громадяни України, які пережили окупацію отримають разову грошову допомогу, пише На Пенсії.

Віце-прем'єр-міністерка України — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що всі мешканці деокупованих територій отримають допомогу від Міжнародної організації з міграції та Товариства Червоного Хреста України.

Розраховувати на виплати можуть мешканці звільнених територій Донбасу, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини.

Міжнародні донори запевнили, що потреба у виплаті фінансової допомоги буде повністю закрита.

«Люди, які пережили окупацію, обов’язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку та статі», — наголосила віце-прем'єр-міністерка.

Разову фінансову допомогу у розмірі 1200 гривень від Червоного Хреста та 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції виплачують усім, хто не їхав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Агенція ООН у справах біженців відновила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб. Їх можуть отримати люди, чий дохід не перевищує 5,4 тис. гривень на місяць, та які до цього не отримували допомогу від міжнародних організацій.

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