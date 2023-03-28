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Гроші

Частині пенсіонернів виплатять одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження: що відомо

12:05 28 березня 2023
Гривні

На Івано-Франківщині, як раніше в обласному центрі, додаткові виплати до дня народження можуть отримати пенсіонери регіону, а також інваліди І та ІІ груп.

Як пише видання «На пенсії», заявку на отримання грошового подарунку можна подати до ЦНАП за місцем проживання або на сайті https://www.cnap.if.ua/.

Для подання заявки онлайн потрібно:

  • Зайти на сайт https://www.cnap.if.ua/, вибрати категорію «Сервіси», авторизуватися за допомогою BankID.
  • Вибрати код послуги: для осіб віком від 70 років — 63/95; для осіб із інвалідністю — 63/94.

Для оформлення одноразової виплати у ЦНАП потрібно приготувати такі документи:

  • Копію паспорта та ідентифікаційного коду;
  • Копію довідки ВПО, якщо звертається внутрішньо переміщена особа;
  • Реквізити банківського рахунку, на які перераховуватимуться кошти;
  • Копію довідки від медкомісії для осіб із інвалідністю.

Раніше в Мінреінтеграції повідомляли, що до кінця квітня мешканці деокупованих територій отримають допомогу від Міжнародної організації з міграції та Товариства Червоного Хреста України — по 1 200 та 2 000 гривень відповідно. Гроші виплатять усім, хто не їхав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.

Фото Pixabay

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