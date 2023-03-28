Чемпіон світу, вітаючи фаната, випадково «засвітив» оголену дружину: пікантний момент виклали в мережу

У пікантну ситуацію потрапив чемпіон світу з футболу у складі збірної ФРН Андреас Бреме.

Записуючи привітання з днем народження для одного з футбольних уболівальників, Бреме випадково відволікся та спрямував камеру на свою дружину Сюзанну Шедер, яка тільки-но вийшла… оголена з душу.

Як зазначила сама Сюзанна, цей момент стався ще минулого літа, коли подружжя відпочивало на озері Гарда в Італії. Але відео з'явилося в мережі лише зараз. Сам Андреас із гумором відреагував на цю ситуацію.

«Ми зрозуміли це лише тоді, коли почало дзвонити все більше й більше друзів, — наводить слова чемпіона світу-1990 видання Bild. — Я гадки не маю, чому це спливло лише зараз. Мабуть, хтось виклав це в мережу. Чесно, тоді навіть не зрозумів, що цей момент потрапив на відео. Але тепер увесь світ знає, яка в мене чудова дружина! Цього не мало статися, але я можу посміятися з себе. У майбутньому хай краще відео знімає сама Сюзанна».

Додамо, що Бреме, який виступав на позиції захисника, у складі збірної ФРН/Німеччини забив 8 голів у 86 матчах. Але на переможному мундіалі-1990 його «прорвало» — на стадії плей-оф він відзначився тричі (в 1/8 фіналу, півфіналі та фіналі), причому у вирішальному поєдинку турніру з Аргентиною його гол із пенальті виявився єдиним у матчі.

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