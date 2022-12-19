Фанатка топлес відсвяткувала тріумф Мессі та компанії на ЧС-2022: пікантний момент потрапив у прямий ефір (відео)

Вболівальниця скинула футболку і оголилася під час святкування тріумфу збірної Аргентини на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. Коли Гонсало Монтьєль забив на стадіоні в Лусаїлі вирішальний післяматчевий пенальті у ворота французів, телекамери переключилися на аргентинських фанатів. Ось тут у кадр і потрапила блондинка, котра розмахувала з оголеними грудьми футболкою.

Дівчина ризикувала бути оштрафованою або навіть потрапити до в'язниці. Так, у Катарі іноземкам необов'язково носити довгу чорну мантію, але їхні топи мають закривати живіт і плечі, а спідниці, сукні та штани — коліна. А тут таке…

Схоже, аргентинську білявку на «подвиг» надихнув приклад «найгарячішої фанатки ЧС-2022» — хорватської моделі, колишньої претендентки на звання «Міс Хорватія» Івани Кнолл, яка протягом усього турніру балувала вболівальників своїми апетитними формами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальниця повністю оголила груди на матчі чемпіонату Іспанії.

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