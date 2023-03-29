Залучають дітей: СБУ викрила організаторів фейкових мінувань

СБУ викрила схему, за якою російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні. Причому це відбувається навіть в умовах війни, наголошують у спецслужбі.



Зокрема, оперативники заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України. Найбільше підлітки «мінували» будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури. Зокрема у жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.



За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби, створивши спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України.



Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про «мінування», і робили це від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації.



У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівської області. Він перебував у контакті з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання.



Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.



Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України, санкція цієї статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про дію в Україні молодіжного руху «Рьодан», який теж можна вважати російською інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО). На користь цієї версії говорить те, що ролики про «Рьодан» на ютубі активно коментують саме представники країни-агресора.

Фото СБУ



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