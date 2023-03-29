37.48 / 37.52 40.30 / 40.41
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Залучають дітей: СБУ викрила організаторів фейкових мінувань

12:43 29 березня 2023
Розмова з підозрюваним

СБУ викрила схему, за якою російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні. Причому це відбувається навіть в умовах війни, наголошують у спецслужбі.

Зокрема, оперативники заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України. Найбільше підлітки «мінували» будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури. Зокрема у жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.

За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби, створивши спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України.

Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про «мінування», і робили це від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації.

У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівської області. Він перебував у контакті з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання.

Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України, санкція цієї статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про дію в Україні молодіжного руху «Рьодан», який теж можна вважати російською інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО). На користь цієї версії говорить те, що ролики про «Рьодан» на ютубі активно коментують саме представники країни-агресора.

Фото СБУ

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Парковка для інвалідів

Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті визнали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

Розклад на картах Таро

Фінансовий успіх Водоліїв та неприємності у Овнів: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 березня

Великий виграш

Завжди щастить у грі, роботі та коханні: названо 4 найбільш удачливих знаки Зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту