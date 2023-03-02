В Україні з'явився новий молодіжний рух, який пов'язують із субкультурою анімешників (фанатів аніме). Підлітки віком від 12 до 19 років готувалися влаштувати по всій країні масові бійки у людних місцях. Проте цього разу поліція спрацювала на випередження. За два дні, 27-е та 28 лютого, майже в усіх обласних центрах було припинено зіткнення підлітків. Понад сімсот учасників бійок, що так і не відбулися, були запрошені до поліцейських дільниць для бесіди. Було затримано кількох адміністраторів телеграм-каналів, на яких будь-який учасник руху міг дізнатися про місце майбутньої бійки.

«У «рьоданів» зазвичай картаті штани, на одязі ззаду — принт із зображенням павука та цифрою «4»

Рух «Рьодан» прийшов з росії, його швидко підхопили підлітки в Україні. Якщо перша публічна згадка в російській пресі про «Рьодан» датується 18 лютого, то у нас про так званих «бойових анімешників» почали говорити вже за тиждень.

«ФАКТИ» зібрали інформацію про «Рьодан» в Україні. Через два дні пошуків по різних форумах «анімешників» у мережі вдалося розговорити одного з його учасників. Підліток, який представився Костею, стверджує, що учасники так званої ПВК «Рьодан» (абревіатура не пов'язана з військовою діяльністю, а виникла на тлі аніме-серіалу Hunter x Hunter, у сюжеті якого є злочинна організація «Геней Рьодан» із павуками на емблемі) не агресивні. Вони скоріше жертви, які вирішили постояти за себе та за право залишатися собою.

Кадр з аніме-серіалу Hunter x Hunter

— Ми теж читаємо новини, — каже 14-річний Костя. — Подивіться на фотографії в інтернеті. Пишуть, що затримали членів ПВК «Рьодан», а на фотографії «офніки»…

— Хто такі «офніки»?

— Ну, раніше їх називали гопниками. У цю ж групу входять «колофутбольні» угруповання. Серед наших ворогів є ще й так звані «спортики» — це хлопці, які ходять у качалки. Потім ще з'явилася група «Антирьодан», яка влаштовує полювання на нас.

"Погляньте на фотографії в інтернеті. Пишуть, що затримали членів ПВК "Рьодан", а на фотографії "офніки", - каже Костя

— За останні кілька днів поліція запобігла багатьом бійкам по всій Україні. В інтернеті можна знайти відео, як у людному місці з'являється досить великий натовп підлітків, які потім починають кудись або за кимось бігти. Що це?

— Ну ось на тих відео якраз «офніки». Подивіться, як одягаються. У «рьоданів» зазвичай картаті штани, на одязі ззаду — принт із зображенням павука та цифрою «4». Це наш символ, який ми взяли з популярного серіалу Hunter x Hunter. Так одягалися у тому анімешному серіалі представники бандитської організації «Геней Рьодан». Ми завжди одягаємось у конкретному стилі — в одяг від бренду «Хікіморі».

У «рьоданів» зазвичай картаті штани, на одязі ззаду – принт із зображенням павука та цифрою «4»

— То це не ви влаштовуєте бійки?

— Ні, це «Антірьодан». Вони теж в інтернеті мають свої групи. Хтось помітив, де збираються наші, і дає оголошення, наприклад: «Завтра, приблизно в такий час, у такому-то ТРЦ будемо мочити довбаних павуків». Це вони нас так називають.

Одне з оголошень із закликом бити «павуків»

Але ми вже не такі слабкі, як раніше. Раніше нас відловлювали поодинці, могли забрати одяг, волосся підпалити, побити. Нині все змінилося. Ми об'єдналися та можемо дати відсіч.

«Рух взагалі зароджувався як навколомузичний»

— Чому «офніки» вас ненавидять?

— Тому що ми інакші. А взагалі все почалося в росії, у москві, у ТРЦ «Авіапарк». «Рьодани» люблять збиратися саме у ТРЦ, посидіти за столиком, поспілкуватися. 18 лютого стався конфлікт зі «спортиками», які хотіли забрати стілець від нашого столика. Вони розпочали бійку, але, як то кажуть, «не вивезли». Простіше отримали «люлєй». Хтось знімав відео. Відео потрапило в мережу і стало вірусним («Рьодан» став популярним завдяки TikTok. — Авт.). Найактивніші з «рьоданів» запропонували створити групу людей, які зможуть дати відсіч будь-кому. Придумали девіз: «Мститимемося за кожного неформала». Початкові цілі були саме такими. «Рьодани» дізнавалися, що десь побили неформала, й забивали стрілку «офнікам». Але потім у групах з'явилися провокатори, які почали писати: «Смерть лисим у*банам!» Малися на увазі «скіни». Про вихідців з Кавказу почали писати погано. Ну, ті вирішили, що їм кидають виклик. От і почали відловлювати наших, де тільки можна.

Зараз «рьоданам» поодинці у своєму прикиді ходити небезпечно. Об'єднуємось у групи, щоб дати відсіч.

— Поліція рапортує, що затримує адміністраторів телеграм-каналів, присвячених «Рьодану», закриває самі чати. Ваш рух сходить нанівець?

— Не ті чати закривають. Точніше, не всі. Багато з цих каналів не мають жодного відношення до «Рьодана». Дивіться. Спочатку ми ніколи не мали якоїсь своєї програми. Ми не виступаємо проти релігії, проти національностей. Ми завжди були просто групою однодумців. Рух взагалі зароджувався як навколомузичний. Наші брали участь у концертах, щоб заводити натовп. Але тепер усе вийшло за межі. Більшість угруповань просто прикриваються «Рьоданом», але не мають до нас жодного відношення.

«Перестаньте створювати пабліки, де ви людей збираєте, щоб потім по ТЦ ганяти. Це повний ідіотизм»

До речі, один із засновників руху «Рьодан», якого всі знають на ім'я Алі, у своєму телеграм-каналі виступив проти організації масових бійок: «Перестаньте бл***, создавать паблики эти редан и т. п, где вы людей собираете, чтобы потом по тцшкам гонять, это полный идиотизм. Вы реально ваще не понимаете что и как. Просто ужас. Нет и не было никакой группировки. Просто фан паблик, где мемчики постились и трусы с пауком на жопе продавались» (орфографія та пунктуація оригіналу. — Авт.).

Щонайменше двоє з чотирьох нещодавно затриманих адміністраторів телеграм-каналів не мають жодного відношення до руху «Рьодан». Так, 16-річний адмін з Дніпра під час затримання сказав, що створював канал, у якому на момент закриття було 2500 учасників, задля залучення реклами. Бронювання рекламного оголошення на його каналі коштувало 10 євро. Крім того, за його словами, жодного руху «Рьодан» в Україні не існує, він був не правий і краще допомагати українським солдатам. А 13-річний адміністратор телеграм-каналу з Черкас зізнався, що створив групу заради того, щоб стати популярним.

До речі, у росії вже встигли назвати рух «Рьодан» українською спецоперацією для дестабілізації ситуації в росії. І це попри те, що рух з'явився саме у росії. В Україні ж «Рьодан» вважають російською інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО). Варто зазначити, що й до війни нові молодіжні рухи досить швидко поширювалися країнами колишнього СРСР. Однак, коли я переглядав ролики про «Рьодан» на ютубі, то звернув увагу на те, що цю новацію активно коментують саме представники країни-агресора. Наприклад, російські боти з ніками «Хунту геть» та «Йосиф Сталін» розхвалюють українських підлітків, але своєрідно, з урахуванням власного інтересу: «Теперь они знают, как противостоять „трезубому“ военкомату»; «Молодцы ребята. Когда от Украины ничего не останется, кроме руин, они будут уже уметь быстро объединяться в стаи, чтобы защитить свои территории». Так що версія про російське ІПСО має підстави.

Здавалося б, у створенні груп за інтересами немає нічого поганого. Але, наприклад, відома українська журналістка Яніна Соколова днями записала ролик, у якому говорить про те, що спецслужби ворога зазвичай спочатку розкручують якийсь рух, а після того, як він стає популярним, просто змінюють його ідеологію.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про смертельні челенджі, які підлітки в багатьох країнах підхопили в мережі TikTok.

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