«Це змінить хід війни»: Болгарія продасть Україні величезну кількість боєприпасів

Болгарія, швидше за все, продасть Україні величезну кількість боєприпасів через посередників, що може суттєво вплинути на хід війни, заявив в інтерв'ю bTV колишній міністр оборони цієї країни Бойко Ноєв.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони передасть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу, а натомість отримає нові боєприпаси, оголосили в міністерстві, пише euractiv.com.

Це робиться для того, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України, додав ексміністр оборони, який добре знайомий зі збройовим бізнесом у країні.

«Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів — сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, й ці боєприпаси будуть продаватися через посередників в Україну, — додав колишній міністр. — Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті».

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для старої зброї — танків, гаубиць, протитанкових гранатометів, радянських реактивних систем залпового вогню, АК-47 тощо.

У розслідуваннях EURACTIV раніше повідомлялося, що постачання в Україну з Болгарії зброї на мільярди євро не припинялося, попри офіційні заяви влади в Софії.

Лише кілька днів тому президент Румен Радєв заявив, що Болгарія продаватиме зброю та боєприпаси іншим європейським країнам за умови, що їх не буде відправлено до України.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна ще поки не може розпочати свій контрнаступ, оскільки чекає на достатню кількість зброї та боєприпасів від партнерів.

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