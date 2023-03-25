«Чекаємо боєприпасів»: Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ ще не розпочався

Україна ще поки не може розпочати свій контрнаступ, який анонсувався раніше. Оскільки наша країна чекає на достатню кількість зброї від партнерів.

Про це президент Зеленський сказав в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Президент наголосив на необхідності додаткової підтримки зброєю від союзників, зокрема, Україні потрібні боєприпаси й винищувачі.

Своєю чергою він описав ситуацію на сході як складну, повторивши, що причина тому — брак боєприпасів.

«Чекаємо боєприпасів від наших партнерів», — сказав Зеленський, зазначивши, що російські окупанти щодня досі використовують утричі більше боєприпасів, ніж українські сили.

Він підкреслив, що Україна не може відправляти своїх хоробрих захисників у контрнаступ без достатньої кількості озброєння.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов анонсував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ і бойові дії на лінії фронту будуть в цей період «найспекотнішими».

Фото Офісу президента

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