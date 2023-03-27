У Бундестазі розповіли, чим Німеччина може допомогти Україні у війні на виснаження

В умовах довгострокового військового конфлікту уряд Німеччини має діяти рішуче у питанні нарощування продуктивності німецького ВПК для надання необхідної безперервної військової допомоги Україні. Таку думку озвучив депутат Бундестагу від політичної сили ХДС/ХСС, член комітету Бундестагу з питань Європейського Союзу Тобіас Уїнклер у коментарі Guildhall.

«Коли розпочалася війна, повільність нашого уряду була не релевантна тим потребам, які мали Україна. Відсутня необхідна швидкість ухвалення рішень. Це було викликано необхідністю переконати людей, які побоювалися реакції росії через надання такої допомоги. Ще однією причиною була активна робота росії з дезінформації німецької громадськості про ядерну загрозу і таке інше. Але загалом це брак лідерства. Якби канцлер сам був упевнений у необхідності допомоги Україні і діяв рішучіше, люди пішли б за лідером, і він би отримав необхідну громадську підтримку», — заявив політик.

За його словами, наразі відбулася трансформація стратегії військової допомоги Німеччини.

«Сьогодні ця рішучість потрібна у питанні збільшення продуктивності військової індустрії, у розширенні її можливостей. Представникам промисловості необхідно отримати контракти та зобов'язання. І тут я вважаю, що ми втратили багато часу. За правильного підходу така політика та все необхідне у німецького ВПК могло бути у березні минулого року. Натомість ми не готові навіть зараз, не маємо достатньої продуктивності для надання військової допомоги Україні безперервно в умовах війни на виснаження. Як приклад, візьмемо ключове питання — боєприпаси. Існуючих потужностей недостатньо, це серйозний виклик, який необхідно вирішувати», — зазначив він.

Також парламентар вважає, що із закінченням війни потрібно буде ще більше озброєнь для посилення німецьких Збройних Сил.

«Тому нарощування можливостей ВПК сьогодні це не тільки про допомогу Україні, це також про нашу національну безпеку», — додав Тобіас Вінклер.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних Сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив про те, що росія перейшла до тотальної війни, в умовах якої ключове значення мають логістика та матеріально-технічне забезпечення.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram