«Потрібні замовлення»: найбільший німецький виробник про те, як задовольнити потреби України у боєприпасах

Rheinmetall AG, найбільший німецький виробник боєприпасів, заявив, що європейська оборонна промисловість не зможе задовольнити потреби України в артилерійських боєприпасах для війни з росією, якщо уряди не збільшать витрати для подвоєння виробничих потужностей.

«Мені потрібні замовлення. Без замовлень я нічого не вироблятиму, — сказав в інтерв'ю генеральний директор компанії Армін Паппергер. - Будь-яка нестача боєприпасів не буде виною оборонної промисловості. Промисловість може забезпечити все необхідне», — пише bloomberg.com/europe.

За словами Паппергера, повільний прогрес у виконанні замовлень означає, що цього року компанія вироблятиме снаряди приблизно на дві третини потужності. І це попри неодноразові попередження українських та європейських чиновників про те, що достатнє постачання артилерійських боєприпасів стане вирішальним фактором у війні, що триває.

Наявність боєприпасів калібру 155 міліметрів, який є стандартним снарядом НАТО, дедалі частіше опиняється в центрі уваги, оскільки Україна намагається стримати російський наступ, зосереджений навколо Донецької області. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили країни потребують понад 350 000 снарядів на місяць, що більш ніж втричі перевищує кількість, яку вони використовують зараз. Резніков звернувся до Європейського союзу з проханням надати 250 000 снарядів на місяць.

«Щоб досягти такої кількості, необхідно подвоїти потужності в Європі, — сказав Армін Паппергер. - Rheinmetall наразі може виробляти 450 000 артилерійських снарядів на рік у всьому світі та має намір збільшити виробництво до 600 000 снарядів протягом наступних двох років за рахунок додаткових потужностей на заводі у Варпалоті в Угорщині й новому пороховому заводі у східній німецькій землі Саксонія. Компанія очікує, що уряд Саксонії схвалить плани щодо заводу, який передбачає інвестиції в розмірі 700−800 мільйонів євро, протягом наступних кількох тижнів. Нам потрібна державна підтримка. Я думаю, що уряд прийме дуже мудре рішення».

Компанія має достатньо потужностей для виробництва 240 000 снарядів, але цього року планує виготовити менше 150 000. Незважаючи на проблеми з виробничими потужностями, Паппергер висловив упевненість, що за належної підтримки оборонна промисловість Європи і США зможе поставити в Україну достатньо військової техніки, щоб запобігти російській перемозі.

«Якщо Захід хоче, щоб росія програла цю війну, то росія її не виграє, — сказав він. - І Європа, і США здатні виробляти більше, ніж росія коли-небудь зможе виробляти».

Додамо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба днями в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild заявив, що ФРН могла би збільшити обсяги передачі Україні боєприпасів, тому оборонна промисловість готова виробляти більше, але уряд вагається із розміщенням замовлень.

Раніше генсек НАТО закликав терміново збільшити військову допомогу Україні.

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