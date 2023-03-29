«Неприємний «дзвіночок» від «дружніх країн»: китайська компанія більше не відвантажує товари в росію

Найбільша логістична компанія Китаю — OOCL Logistics, яка оперує флотом з 70 контейнеровозів (серед них є навіть два судна-криголами), припинила морські відвантаження товарів до росії і відмовилась відправляти у Владивосток зі своїх складів у Шанхаї та Шеньчжені навіть вже оплачені замовлення.

За інформацією народного депутата, очільника Комітету ВР з питань податкової і бюджетної політики Данила Гетьманцева, китайська компанія повідомила своїм російським контрагентам, що вона не прийматиме товари для постачання компаніям з рф, не надаватиме свої і не завантажуватиме контейнери сторонніх перевізників для доставки у росію.

Причина — запроваджені проти росії обмеження і побоювання щодо вторинних санкцій у разі їх обходження.

OOCL Logistics, яка належить Orient Overseas — одному з найбільших у світі операторів контейнерних перевезень, штаб-квартира якого розташована в Гонконзі, має понад 140 офісів у 40 державах світу.

Контрольний пакет акцій Orient Overseas у 2018 році придбала китайська державна компанія Cosco Shipping за 6,5 млрд. доларів.

«Підконтрольність державі — це певний сигнал, адже, розуміючи систему прийняття рішень у Китаї, бан на роботу з росією — це точно не смілива самодіяльність менеджменту», — підкреслює Гетманцев, зазначаючи, що це вже третій неприємний для держави агресора дзвіночок від так званих «дружніх країн», що не приєднувались до санкцій ЄС та G7.

Нагадуємо, раніше США запровадили санкції проти китайських компаній, які продавали Ірану компоненти для безпілотників.



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