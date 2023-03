Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 9 березня запровадило санкції проти китайської мережі з п’яти компаній і однієї фізичної особи за підтримку зусиль Ірану щодо закупівлі безпілотників. Про це повідомляється на офіційному сайті американського уряду.

«З вересня 2022 року Сполучені Штати шість разів оголошували фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва та передачі іранських БПЛА. Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання росією іранських БПЛА в Україні, — заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон — Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні».

За даними Міністерства фінансів, китайська компанія Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co, Ltd використовувала свою бізнес-інфраструктуру для сприяння продажу і відвантаженню аерокосмічних компонентів, у тому числі легких авіаційних двигунів для іранських БПЛА серії Shahed, до HESA в Ірані. Щоб приховати свою діяльність, компанія використовувала гонконгську підставну компанію Raven International Trade Limited для сприяння укладанню багатомільйонних угод на постачання аерокосмічних компонентів. Китайська компанія Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd сприяла продажу і відвантаженню тисяч аерокосмічних компонентів на суму понад мільйон доларів для HESA в Ірані.

В результаті с дій все майно та частки в майні фізичних та юридичних осіб, які перебувають у США або у володінні чи під контролем американських осіб, мають бути заблоковані. Крім того, блокуванню підлягають будь-які юридичні особи, які прямо чи опосередковано належать на 50 і більше відсотків одній або кільком заблокованим особам. Забороняються всі транзакції, що здійснюються громадянами США або в межах США (включаючи транзакції через територію США), які пов'язані з будь-яким майном або частками у майні заблокованих або визначених осіб.

Нагадаємо, що за інформацією The Guardian, Китай витрачає мільярди на поширення отруйної проросійської дезінформації.

