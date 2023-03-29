В Києві зафіксували «рекордний» вітер: синоптикиня назвала дату, коли негода піде з України

У середу, 29 березня, на більшості території України утримується прохолодна погода, зі снігом, дощем та штормовим вітром. Швидкість вітру має рекордні позначки.

«За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 березня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 м/с (61 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 2022 році.

Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с і утримується з далекого 20 березня 1881 року», — повідомили метеорологи.

Разом з тим, синоптикиня Наталя Діденко пише на своїй сторінці у Facebook, що 30 березня в більшості областей України опадів не очікується, вітер вщухне.

Залишки атмосферного фронту ще зумовлять завтра мокрий сніг у східних областях України.

«Антициклон з ніжним ім'ям Liliosa надає потиличників сніговому циклону, вижене його з України і навіть подекуди посвітить сонцем. …Вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15−20 метрів за секунду», — зазначає синоптикиня.



Найближчої ночі температура повітря становитиме 0…5 градусів морозу, місцями, при проясненнях, до −6…−9 градусів.

Завтра протягом дня потеплішає до +4…+10 градусів, у західних областях до +7…+12 градусів.

Найхолодніше буде в східній частині України, вдень +1…+4 градуси.

У Києві 30 березня буде ще холодно, проте сонячно, без опадів. Вночі −1…−4 градусів, вдень +4…+7 градусів.

Відчутно потеплішає 31 березня, але це буде не остаточне потепління.

Нагадаємо, через сильний вітер та негоду у 12 областях України почалися проблеми з електрикою.

Пошкоджено електромережі у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram