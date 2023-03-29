Рівень небезпечності «жовтий»: в Україні оголосили штормове попередження (карта)

Після різкої зміни погоди в Україні у середу, 29 березня, на більшості території нашої країни оголосили штормове попередження. Ступінь небезпеки оцінено як I рівень («жовтий»), повідомили в Українському Гідрометцентрі.

«29 березня вночі та вранці в Україні, крім сходу, пориви вітру 15−20 м/с», — йдеться у повідомленні.

Карта погодної небезпеки

Тож через негоду можливі ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко додає, що температура повітря 29 березня також буде не зовсім приємною.

Практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище 0+5 градусів, і лише на півдні та крайньому сході тепліше — +5+9 градусів.

У Києві 29 березня найближчої ночі — мокрий сніг, вдень без істотних опадів, хіба в окремих районах політає невеликий сніг.

Буде поривчастий холодний вітер.

Далі холоднішатиме: вночі термометри покажуть 0−2 градуси морозу, вдень — 0−2 градуси тепла.

Втім, запевнила Діденко, в кінці тижня прийде потепління.

Через опади найближчими днями в Україні є значні ризики підтоплення територій — через підняття рівня води на Десні, Прип'яті, Дністрі та річках Заходу України. Зокрема, на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1−0,3 м над рiвнями 28 березня. Мiсцями ймовірний вихiд на заплави річок та подальше їх затоплення, на рiчках Прип'ять (с.Рiчиця) та Стохiд (смт Любешiв) подальше затоплення та повторне досягнення вiдмiтки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi (I рiвень небезпеки — жовтий).

Відзначимо, що 28 березня негода наробила лиха на Одещині та Західній Україні — було повалено дерева, сотні абонентів залишилися без світла через обірвані проводи. Зокрема через сильні пориви вітру була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони Одеси.

А в Києві тим часом 167 одиниць спеціальної техніки здійснювали обробку міських вулиць та доріг проти ожеледі, у прибиранні снігу задіяли 23 бригади комунальників у складі 150 осіб, які виконували обробку та прибирання снігу на зупинках, сходових маршах та підходах до наземних і підземних переходів.

Проте дороги ще залишаються слизькими, тож водіям і пішоходам нагадують про базові правила поведінки:

Поради водіям під час ожеледиці:

дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях — це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби — так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю — спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі — автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4−5 рази.

Нагадаємо, що похолодання в Україні спричинив холодний циклон з атмосферними фронтами, який прийшов до нас із Півночі. Проте вже наприкінці тижня погода має знову повернути на весну.

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