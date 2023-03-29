Аварійні відключення в Києві та проблеми зі світлом у 12 областях: Україну накрила потужна негода (фото)

У середу, 29 березня, на більшості території України оголошено штормове попередження. Через сильний вітер та негоду у 12 областях почалися відключення світла.

Пошкоджено електромережі у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.

У Києві також запроваджено аварійні відключення. Вони діють у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Непогода накрила Київ ще ввечері 28 березня. Упродовж ночі дорожники Київавтодору забезпечували обробку і очищення вулиць міста. Спецтехніки здійснювали обробку міських вулиць та доріг для унеможливлення утворення слизькості. Були задіяні 23 бригади з ручного прибирання, повідомляє КМДА.

На Одещині з 28 на 29 березня комунальники відновили електропостачання в 153 населених пунктах, знеструмлених через негоду. Найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони. Без електроенергії залишаються ще 7 населених пунктів.

«За інформацією синоптиків, сьогодні на території Одеської області зберігатимуться несприятливі погодні умови — сильні пориви вітру до 20 м/с. Не наближайтеся до обірваних ліній електропередачі», — закликають В ДТЕК області.

Через нічні пориви вітру та ожеледиці у Львівській області знеструмлено 80 населених пунктів повністю та 82 — частково у різних районах області.

Підрозділи ДСНС Вінниччини 23 рази виїжджали на ліквідацію наслідків. Рятувальники працювали у Гайсинському, Вінницькому, Жмеринському, Хмільницькому, Могилів-Подільському районах області.

Черкаські надзвичайники за допомогою спеціального обладнання прибрали 2 повалених дерева, що впали на дорогу в місті Сміла та біля села Руська Поляна. Того ж дня рятувальники працювали в Уманському та Звенигородському районах.

На Кіровоградщині підрозділи ДСНС 4 рази залучались для надання допомоги по спилюванню та прибиранню аварійних дерев у Олександрійському, Голованівському, Новоукраїнському районах та в обласному центрі.

«Друзі! Негода триває. Тож закликаємо вас бути вкрай обережними під час перебування на вулиці, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач. Особливо уважними слід бути водіям, оскільки на дорогах можлива ожеледиця. Бережіть себе!«- йдеться у повідомленні ДСНС України.

Нагадаємо, Кабмін подовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії. Таким чином тариф на електрику для населення не буде підвищуватись з 1 квітня, як обіцяли раніше.

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