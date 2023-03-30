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У ЄС заборонили виробництво автомобілів на бензині та дизпаливі

11:30 30 березня 2023
вихлоп з автівки

Країни Євросоюзу погодили важливі правила, які набудуть чинності з 2035 року. Буде заборонено випуск, а також реєстрацію нових автомобілів, які працюють на бензині або дизельному паливі. Заборону було затверджено 28 березня Радою міністрів ЄС на засіданні в Брюсселі. Консультації та переговори з цього питання тривали кілька тижнів.

Проти проголосувала тільки Польща. Утрималися Болгарія, Італія та Румунія.

Німеччина тривалий час чинила опір, але в підсумку було знайдено компроміс, який задовольнив Берлін, і представник ФРН проголосував за нововведення.

За наполяганням Німеччини виняток було зроблено для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на вуглецево-нейтральному синтетичному паливі (e-fuel).

Віце-голова Єврокомісії Франс Тіммерманс привітав заборону. «Це важливий крок у напрямку вільної від шкідливих викидів мобільності», — наголосив він.

Міністр з питань довкілля Німеччини Штеффі Лемке вважає, що тепер автомобільна промисловість країн ЄС отримала важливу для цієї галузі впевненість. Компанії зможуть спокійно планувати свою діяльність. І тепер чітко визначено пріоритети розвитку автопрому.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, у Києві створено електричний квадроцикл для військових.

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