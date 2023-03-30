37.45 / 38.13 40.33 / 41.12
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Німеччина виділить Україні додаткові 12 мільярдів євро на військову підтримку

14:30 30 березня 2023
Навчання ЗСУ в Німеччині

Бюджетний комітет німецького Бундестагу дав зелене світло на непередбачені в бюджеті витрати, про які просили міністерство оборони і міністерство закордонних справ. Уряд Німеччини погодився виділити Україні додатково 12 мільярдів євро на військову підтримку, пише Reuters.

Додаткове фінансування включає 3,2 мільярда євро, які будуть виплачені у 2023 році, та кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік на суму близько 8,8 мільярда євро.

«Завдяки цим грошам Україна може безпосередньо купувати озброєння за підтримки німецького уряду», — йдеться у заяві трьох політиків, які представляють коаліційний уряд в комітеті. «Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — додали вони.

За даними Міністерства закордонних справ, з початку російського вторгнення уряд Німеччини виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Бундестазі розповіли, чим Німеччина може допомогти Україні у війні на виснаження.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Контейнеровоз компанії

«Неприємний «дзвіночок» від «дружніх країн»: китайська компанія більше не відвантажує товари в росію

Парковка для інвалідів

Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті визнали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук (фото)

Гороскоп

Труднощі у Раків та приємні новини у Дів: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 30 березня 2023

Розсада

Завжди додавайте це, коли висаджуєте томати та перець: урожайність зросте у 5 разів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту