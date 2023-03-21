Навіть більше, ніж танки і літаки, Україні потрібні БМП

Останні кілька місяців серед західних партнерів Києва точилися запеклі дебати про те, чи варто постачати Україні основні бойові танки західного виробництва, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення. Рішення Німеччини про постачання танків Leopard 2 (і дозвіл іншим країнам постачати зброю німецького виробництва), яке було прийнято із значним запізненням, а також рішення Великої Британії про постачання танків Challenger 2, було сприйнято багатьма спостерігачами як потенційний поворотний момент, який дозволить Україні провести наступальні операції цієї весни, пише Foreign Policy.

Але послухавши українських воїнів, журналісту видання вдалося зробити висновок під час дослідницької поїздки до Києва і на Донбас цього місяця. Й вимальовується інша картина. Не танк, а його менш гламурний родич — бойова машина піхоти (БМП) — очолював список побажань щодо озброєння.

Це тому, що успіх у наземному бою залежить не лише від танків, а й від того, наскільки добре танки можуть бути інтегровані з іншими платформами для проведення загальновійськових операцій. Найважливішим з цих видів озброєнь, про які так мріють українці на передовій, є броньована бойова машина піхоти (БМП). Без основного бойового танка і БМП, що діють разом, хореографія швидкої і ефективної комбінованої атаки зруйнується. Без БМП не може бути швидкого і успішного українського наступу цієї весни — незалежно від того, скільки західних танків прибуде. Хоча США, Швеція і Німеччина пообіцяли надати Україні західні БМП, їх фактична поставка ще не підтверджена.

Україна так само відчайдушно потребує західних БМП, як і танків, незважаючи на те, що в публічних дебатах основна увага приділяється останнім. Наразі більшість українських БМП все ще складаються зі старих радянських моделей БМП-1 і БМП-2, додає видання. За даними бази даних Military Balance+, Україна розпочала війну, маючи на озброєнні 1 212 БМП радянських часів усіх модифікацій. Країна перебуває в процесі отримання низки західних БМП для майбутніх наступальних операцій, в тому числі 109 БМП M2 Bradley американського виробництва. Для майбутньої весняної наступальної операції важливість цих поставок — і тренувань українців на них — важко переоцінити. Зважаючи на те, що українські збройні сили мають на озброєнні як основні бойові танки західного виробництва, так і БМП західного виробництва, ефективна інтеграція цих двох типів бронетехніки в загальновійськові бригади за підтримки артилерії може підвищити потенціал наступальних маневрів українських військ. Це, в свою чергу, зменшило б залежність України від масованого артилерійського вогню на лінії фронту.

Враховуючи, наскільки рідкісними були в Україні танкові бої — і той факт, що обидві сторони найчастіше використовують їх як різновид мобільної артилерії, — БМП західного виробництва могли б мати навіть більший вплив, ніж танки.

Нагадаємо, США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів, а ЄС поставить снарядів на 2 мільярди.

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