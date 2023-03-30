92-річний дідусь «ракетою» пробіг 60-метрівку та «підірвав» стадіон (відео)
92-річний японський бігун Хіро Танака викликав справжній фурор на легкоатлетичному турнірі World Indoor Masters Championships, що проходить у польському Торуні.
У віковій категорії понад 90 років спортсмен пробіг 60-метрівку, показавши при цьому феноменальний результат — 10,95 секунд! Достатньо сказати, що світовий рекорд у цій дисципліні становить 6,34 сек, і 92-річному дідусю знадобилося навіть не вдвічі більше часу, щоб подолати цю дистанцію.
Hiroo Tanaka, 92 anys, japonès: 10.95 en 60 metres al Mundial master. Це є un atleta!!! pic.twitter.com/vCtF6FUeVQ— Martí Perarnau (@martiperarnau) March 29, 2023
А ось на дистанції 400 метрів Танака не зміг стати найкращим. Швидко почавши, Хіро випереджав по дистанції своїх переслідувачів на шість-сім секунд, але перед самим фінішом його наздогнав та випередив на два роки молодший австралієць Девід Карр, який є світовим рекордсменом у шести дисциплінах у віковій категорії 90+.
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