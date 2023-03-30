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«Довші за мої»: Ілона Гвоздьова захопилася ногами своєї доньки

17:30 30 березня 2023
Танцівниця Ілона Гвоздьова з дочкою

Відома танцівниця, учасниця проекту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка нещодавно розповіла про хворобу чоловіка, з задоволенням ділиться з шанувальниками у соцмережі своїми сімейними фото та відео. Вона показала, як розважається разом зі старшою донькою, 7-річною Валерією, танцюючи на сходах власного будинку.

«Господи, мені здається ноги моєі доньку вже довші за мої, — захопилася Ілона. — Ось так проходять наші шкільні канікули. А як ви розважаєте своїх діточок під час канікул?!»

В коментарях дівчинку засипали компліментами і порадили застрахувати ноги. Ілона уточнила, що вони такі довгі у Валерії від батька.

«Які ж ви гарячі! Дуже виросла донечка», — написала під відео відома ведуча Валентина Хамайко.

Відомо, що Гвоздьова нещодавно повернулася до Києва після відпочинку в Карпатах. За словами танцівниці, в Карпатах вона вперше змогла «поспати без тривог і прокинутися під спів птахів».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Віра Кекелія розповіла, чому стався конфлікт з чоловіком.

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