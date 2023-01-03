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Ілона Гвоздьова відверто розповіла про хворобу чоловіка

17:01 3 січня 2023
Ілона Гвоздьова

Відома українська хореографиня та танцюристка Ілона Гвоздьова, яка нещодавно з родиною переїхала до заміського будинку, розповіла про хворобу чоловіка. Вона зізналася, минулий рік був тяжким для її сім’ї, як і для усіх співвітчизників. Стрес через війно негативно відобразився не лише на моральному стані, а й серйозно вплинув на імунітет. Останнім часом чоловік Ілони бореться з хворобою — алопецією, через яку у нього на обличчі випадає волосся, зокрема брови. Це добре видно на останніх фото.

Прихильники помітили цю особливість, та прямо запитали в Ілони, чому відбулися такі зміни.

«Цей рік сильно вдарив по здоров'ю чоловіка і з'явилася хвороба — алопеція. Намагаємося боротися і проходимо обстеження. Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі — це зайва річ, і намагається від нього звільнитися», — розповіла Гвоздьова.

Більше подробиць Ілона не повідомляє.

Раніше Потап розповідав, що через запалення нерву, у нього перекосило обличчя.

А Jerry Heil поділилася з прихильниками, як почувається після падіння в оркестрову яму.

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